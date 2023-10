Georges-Louis Bouchez reste président du MR pour une année supplémentaire

Le mandat de Georges-Louis Bouchez en tant que président du MR a été prolongé d'un an, a annoncé le principal intéressé lundi au siège du Mouvement Réformateur, à l'issue d'un Conseil du parti. L'ancienne Première ministre Sophie Wilmès sera chargée, à ses côtés, des relations externes du MR, en vue des élections du 9 juin 2024.

Le bureau exécutif du MR a proposé un "déploiement global" en vue des différents scrutins du 9 juin. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par le Conseil du parti lundi matin, a précisé Georges-Louis Bouchez.

Le MR espère ainsi être "le plus efficace et convaincant" possible aux yeux des électeurs.