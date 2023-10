Georges-Louis Bouchez se concentrait sur le maïorat en cas de victoire

"Sur les dernières années, chaque parti de l'opposition, le MR, Ecolo, CdH, ont travaillé avec le PS comme appoint", a indiqué Georges-Louis Bouchez, tête de liste de Mons en Mieux. "Il faut se renforcer pour créer une dynamique et une gouvernance alternative. Nous devons avoir un projet structurant avec des lignes de force et des objectifs clairs à atteindre."

Mons en Mieux propose quatre priorités pour le scrutin de 2024: la bonne gouvernance, la mobilité, le cadre de vie notamment via la sécurité et la propreté et l'emploi. "Si les Montoises et les Montois me désignent comme bourgmestre, alors je ne ferai que ça et je quitterai mes autres fonctions", a ajouté Georges-Louis Bouchez. "En 2018, nous avons obtenu le meilleur score qu'une liste non-PS n'ait fait depuis 1994. Nous avons actuellement plus de candidates et candidats que de places sur la liste (45)." Les noms des candidats de Mons en Mieux seront annoncés à partir de novembre.