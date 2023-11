Gert Truyens élu nouveau président de l'ACLVB

L'ACLVB propose en outre que les chercheurs d'emploi depuis un an suivent un programme d'accompagnement intensif incluant la possibilité de réaliser un stage. Enfin, M. Truyens plaide également en faveur d'un dialogue social "positif". "On ne peut parvenir à trouver des solutions qu'à la table des négociations. Même après une grève, il faut reprendre le dialogue. L'ACLVB reste un franc-tireur parmi les syndicats et veut rester un précurseur en privilégiant toujours un dialogue social constructif et assertif", a-t-il conclu.