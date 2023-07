Gilkinet: les états généraux, une première inédite en vingt ans dans le dossier

Si certaines critiques d'associations à l'égard des états généraux consacrés aux nuisances du trafic aérien de et vers l'aéroport lui semblent exagérées, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) partage le constat selon lequel ce processus est perfectible", a-t-il affirmé mercredi auprès de l'agence Belga.

"Celui-ci n'en reste pas moins inédit dans sa forme, ses objectifs et résultats. Aucun de mes prédécesseurs n'a pu ou voulu réunir autour d'une même table l'ensemble des protagonistes de cet épineux dossier. C'est la première fois que les associations de riverains et communes ont pu interpeller en direct les représentants des compagnies aériennes et de l'aéroport de Bruxelles-National", a souligné le ministre.

M. Gilkinet n'estime pas étonnant que la démarche n'ait pas abouti à des conclusions communément partagées, tellement les intérêts et approches sont divergents entre les différents acteurs de ce dossier enlisé depuis 20 ans.