Giovanni Van Bronckhorst est le nouvel entraîneur de Besiktas

Après une fructueuse carrière de joueur passée notamment à Feyenoord, chez les Rangers de Glasgow, à Arsenal et au Barça, Van Bronckhorst a emmené ses talents du terrain à la ligne de touche. Il a effectué sa première expérience en tant qu'assistant à Feyenoord, auprès de Ronald Koeman et Fred Rutten entre 2011 et 2015. L'ancien latéral gauche a été ensuite promu T1 et a dirigé le club pendant quatre saisons, conquérant notamment un titre de champion et deux Coupes des Pays-Bas.

Après une expérience en Chine à Guangzhou en 2020, Giovanni Van Bronckhorst a transité par les Rangers de novembre 2021 à novembre 2022. Il retrouve désormais un poste après plus d'un an et demi d'inactivité.