"Good Move s'est planté, c'est un échec": le socialiste Ahmed Laaouej plaide pour une refonte totale du plan de mobilité

"Good Move s'est planté. C'est un échec". Tête de liste pour le PS en Région Bruxelles-Capitale et candidat affiché à la prochaine ministre-présidence, Ahmed Laaouej a plaidé mardi pour une refonte complète du plan de mobilité urbain mis en place par la majorité sortante où siégeait son parti.

"Les embouteillages ne sont pas la marque de succès d'un plan de mobilité", a jugé le député-bourgmestre de Koekelberg interrogé mardi matin sur LN24. "Il faut revoir complètement le plan Good Move", a-t-il ajouté. Selon lui, un bon plan de mobilité pour la capitale devrait garantir la sécurité, mais aussi la fluidité du trafic et offrir des transports alternatifs. M. Laaouej s'est aussi dit mardi favorable à un report des prochaines échéances pour retirer les véhicules les plus polluants des rues de la capitale, à l'image de ce qu'ont décidé la Wallonie et la Flandre.