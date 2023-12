Gouverner avec le MR ou avec le PTB? Le socialiste Frédéric Daerden exprime sa préférence

Frédéric Daerden était l'invité du Bel RTL matin ce lundi. Au micro de Martin Buxant, le ministre du Budget et de la Fonction publique à la fédération Wallonie-Bruxelles s'est exprimé sur ses potentiels principaux opposants aux prochaines élections: Pierre-Yves Jeholet et Raoul Hedebouw.

50.000. C'est le nombre de voix que Frédéric Daerden espère remporter aux prochaines élections prévues en 2024. Pendant la campagne, il sera sans doute opposé, d'une part au président du PTB, Raoul Hedebouw et d'autre part au libéral Pierre-Yves Jeholet. Quand notre journaliste demande au ministre du Budget de qui il se sent "le plus proche", il répond: "Je travaille au quotidien avec Monsieur Jeholet et le contact est positif pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai moins de contacts avec Raoul Hedebouw."

Il précise tout de même que "sur certains axes politiques, il y a de la proximité avec certaines thèses du PTB". Avant de terminer: "Mais en termes d'efficacité et de gestion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec Pierre-Yves Jeholet, ça fonctionne bien."