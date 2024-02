Grâce aux dons, Handicap International a soutenu des dizaines de milliers de victimes

Un an après les importants séismes en Turquie et Syrie, Handicap International indique que les dons récoltés en Belgique lui ont permis de répondre à plusieurs besoins humanitaires des populations locales. Présente en Syrie, l'organisation a notamment offert une réadaptation physique, du soutien psychologique et une aide adaptée aux personnes handicapées.

Le 6 février 2023, des tremblements de terre ont sévèrement touché la Turquie et la Syrie. Selon le dernier bilan fourni par le ministère turc de l'Intérieur, les séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie ont fait 53.537 morts et 107.213 blessés. En Syrie, 1.414 décès ont été comptabilisés de source officielle dans les zones contrôlées par Damas et plus de 4.500 dans les régions qui lui échappent.

La catastrophe a aussi détruit des milliers de bâtiments et entraîné le déplacement de nombreuses personnes, dans des conditions humanitaires difficiles.