Greenpeace et Bond Beter Leefmilieu dénoncent la volonté de prolonger l'activité nucléaire

Les associations Greenpeace et Bond Beter Leefmilieu dénoncent la volonté annoncée du formateur Bart De Wever de prolonger la durée de vie des unités de Doel 4 et Tihange 3, ont-elles indiqué vendredi dans un communiqué de presse.

"Dans son rôle de formateur d'un nouveau gouvernement fédéral, Bart De Wever demande à Engie de prolonger la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3, non pas de 10 ans comme convenu, mais de 20. Il s'agit d'un projet inacceptable, qui nous éloigne de toute politique énergétique sérieuse", indiquent les représentants de l'association flamande Bond Beter Leefmilieu et de Greenpeace.

Ceux-ci dénoncent également l'intention de miser sur une nouvelle production nucléaire via de petits réacteurs modulaires.