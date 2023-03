Greet Minnen et Yanina Wickmayer dans le dernier carré du double

Greet Minnen et Yanina Wickmayer se sont qualifiées pour les demi-finales du double du tournoi de tennis ITF de Trnava, épreuve sur surface dure dotée de 60.000 dollars, jeudi, en Slovaquie. Le duo belge, tête de série N.1, a battu en quarts de finale les Slovaques Ela Platenikova et Nina Vargova en deux sets 6-0, 6-1 et 55 minutes de jeu.