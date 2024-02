Grève au TEC Liège-Verviers: Philippe Henry exprime son soutien aux chauffeurs agressés

Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo) exprime jeudi soir son soutien aux chauffeurs de bus agressés en région liégeoise, ce qui a déclenché un mouvement de grève émotionnel depuis lundi sur le réseau TEC Liège-Verviers. Il estime toutefois que la situation de blocage n'est pas acceptable, et fait part de sa disponibilité pour rencontrer les syndicats.

Face aux faits qui ont été constatés, tels que des bris de vitres, jets de projectiles, tirs par airsoft guns, pétards, le ministre wallon de tutelle condamne des actes "inadmissibles et gravissimes". "Je soutiens les chauffeurs et travailleurs du TEC qui subissent ces faits de violence alors qu'ils apportent un service essentiel à la population", assure l'écologiste dans un communiqué de presse jeudi soir.

Mais il enjoint aussi à rétablir au plus vite un service de transport public normal: "Je n'oublie pas non plus les usagers qui paient les conséquences d'une minorité de fauteurs de troubles dans l'espace public. La situation de blocage prolongée n'est pas acceptable. Il est impératif d'apporter des solutions aux craintes légitimes des chauffeurs pour améliorer la situation pour tous".