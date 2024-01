Grève des conducteurs de train en Allemagne: la Belgique impactée

La grève de six jours des conducteurs de train annoncée en Allemagne affectera également le trafic ferroviaire à destination et en provenance de la Belgique. Le mouvement de grogne, initié par le syndicat des conducteurs de locomotives GDL, débutera mercredi à 02h00 et prendra fin lundi à 18h00. Il s'agit de la plus longue grève jamais menée par les conducteurs de train en Allemagne.

Par conséquent, moins de trains à grande vitesse ICE (InterCity Express) circuleront entre la Belgique et l'Allemagne pendant ces quelques jours: il y en aura à peine trois dans chaque direction, selon le site web de la SNCB. En outre, les trains ne circuleront qu'entre Bruxelles et Cologne (et non entre Cologne et Francfort). Les voyageurs pourront cependant utiliser leur billet jusqu'au lundi 5 février ou demander un remboursement, s'ils le désirent.

Au départ des Pays-Bas, tous les trajets ICE seront purement et simplement supprimés pendant toute la durée de la grève.