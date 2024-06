Groen ne montera ni dans le gouvernement fédéral ni dans le flamand

"Ils veulent toucher le budget des gens. Nous pas." a renchéri Jérémie Vaneeckhout.

Lors des élections dimanche, Groen a limité la casse au fédéral, contrairement à son alter ego francophone Ecolo. Les verts flamands n'ont perdu qu'un siège à la Chambre, passant de 8 à 7. Et les ministres fédérales sortantes ont réalisé de bons score personnels. Petra De Sutter est la personnalité la plus populaire de Flandre orientale - devant le Premier ministre sortant Alexander De Croo - avec plus de 64.000 voix tandis que Tinne Van der Straeten a réussi à obtenir son siège sur la liste Ecolo bruxelloise, forte d'un score de plus de 11.000 voix.

La chute est par contre plus lourde au Parlement flamand, où les écologistes passent de 14 à 9 sièges.