Groen n'entrera pas dans un gouvernement sans Vooruit

"A deux, on peut peser plus. Nous avons pu le constater dans le gouvernement Vivaldi. Et Vooruit ne peut pas non plus être seul. En pesant ensemble, on peut mener une politique progressiste", a-t-elle fait remarquer.

Les écologistes du nord et du sud du pays ont déjà lié leur sort à l'échelon fédéral depuis longtemps, appliquant le principe "samen uit, samen thuis". Groen, qui siège dans l'opposition au parlement flamand avec Vooruit et dans la majorité fédérale avec Vooruit, n'envisage pas non plus de participation à une majorité sans les socialistes flamands.