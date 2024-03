Groen propose une taxe sur les millionnaires à partir d'un capital de 2,5 millions d'euros

Le parti écologiste Groen souhaite la mise en place d'une taxe sur les millionnaires qui disposent d'un capital d'au moins 2,5 millions d'euros, en lieu et place d'économies sur les soins de santé ou la sécurité sociale. "Le pourcent le plus riche de la population pourrait contribuer un peu plus", a déclaré le co-président de Groen Jeremie Vaneeckhout, samedi, à l'occasion du lancement de la campagne électorale du parti.

Quelques centaines de membres et sympathisants de Groen se sont rassemblés samedi à Saint-Nicolas pour cet événement destiné à lancer la campagne électorale. Les coprésidents Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout y ont présenté les 12 priorités des Verts flamands. Celles-ci ont été divisées en trois thèmes: une politique climatique équitable, des soins de santé de qualité et abordables et des chances équitables pour tous.

Selon Nadia Naji, les autres partis ont "totalement abandonné la lutte contre le changement climatique" et le climat "n'est plus à l'ordre du jour qu'avec Groen". Les écologistes ont calculé que plus de 20 milliards d'euros sont consacrés chaque année à des subsides pour les énergies fossiles. Or, il faudrait "seulement 1,5 milliard d'euros pour faire passer toutes les allocations et pensions au-dessus du seuil de pauvreté", estime la coprésidente de Groen.