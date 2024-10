Les élections de dimanche ont livré leur lot de nouveaux élus néerlandophones dans les dix-neuf communes bruxelloises. Avec 26 élus directs, Groen est le plus grand parti néerlandophone dans les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Open VLD suit avec 17 conseillers élus. Le CD&V en a obtenu onze; Vooruit, huit; et le PVDA sept. La N-VA a perdu ses six conseillers en Région bruxelloise et le Vlaams Belang n'a à nouveau obtenu aucun élu.