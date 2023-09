Hadja Lahbib appelle au dialogue et au compromis

"Nous suivons avec inquiétude les évènements au Haut-Karabakh. La seule voie valable vers la paix est celle du dialogue et du compromis", fait valoir la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib dans un message posté mardi sur le réseau X (ex-Twitter) depuis New York où elle participe à l'Assemblée générale des Nations Unies. "La Belgique appelle à une désescalade et à une solution politique qui prenne en compte le bien être de la population", ajoute-t-elle.

La cheffe de la diplomatie belge a également relayé l'appel du Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères Josep Borrell "à la cessation immédiate des hostilités". L'Espagnol a notamment demandé à l'Azerbaïdjan "d'arrêter les activités militaires actuelles".

A la fin août, Mme Lahbib s'était rendue dans les deux pays et s'était entretenue avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais. Elle avait alors plaidé en faveur du dialogue et du compromis entre Erevan et Bakou, seule voie possible selon elle pour trouver une issue au conflit entre les deux pays. Elle avait également exprimé sa profonde préoccupation sur la détérioration des conditions humanitaires dans la région après le blocus imposé par l'Azerbaïdjan sur le corridor de Latchine reliant l'Arménie au Haut-Karabakh.