Hadja Lahbib en visite dans les Balkans avant la présidence belge de l'Union européenne

Hadja Lahbib effectue ces jeudi et vendredi une visite au Monténégro, en Serbie puis au Kosovo à quelques semaines de la présidence de l'UE par la Belgique. L'élargissement de l'Union sera un thème important, ces trois pays étant engagés depuis longtemps dans le processus.

Si le président du Conseil européen, Charles Michel, a suggéré la date butoir de 2030 pour accueillir de nouveaux membres dans l'Union, Hadja Lahbib a de son côté rappelé que l'adhésion était conditionnée aux progrès réalisés par les pays candidats. "La position de la Belgique a toujours été claire: une conditionnalité stricte et équitable pour tous les pays-candidats. Cela signifie qu'il n'y aura pas de raccourci."

Son homologue monténégrin lui a assuré que le nouveau gouvernement - en place depuis la fin du mois dernier - était déterminé à relancer le processus de réformes et à prendre des mesures claires en vue d'adhérer à l'Union "le plus vite possible".