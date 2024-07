Hadja Lahbib salue l'"excellent boulot" et la "décision courageuse" de Biden

Interrogée sur ses inquiétudes quant à un possible nouveau mandat présidentiel de Donald Trump, la ministre belge a rétorqué en souriant que le retrait de Biden ne signifiait pas la victoire de Trump. Elle a préféré saluer le travail de Joe Biden, élu président en 2020, et sa "décision courageuse" de se retirer de la course à un nouveau mandat. "Et je souhaite le meilleur à, peut-être, Kamala Harris, qui va reprendre le flambeau pour les Démocrates", a-t-elle ajouté. "C'est une femme, c'est une femme forte. Je lui souhaite le meilleur".

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, s'est contenté de souhaiter "le meilleur à la personne qui sera désignée par les Démocrates pour prendre sa place". "C'est aux Américains de décider qui ils veulent placer à la Maison-Blanche", a-t-il ajouté. "Je ne veux pas interférer, ce n'est pas notre rôle d'exprimer une préférence pour l'un ou l'autre". La Commission européenne, elle aussi, a indiqué durant le week-end qu'elle ne ferait pas de commentaire sur ce "développement politique interne aux États-Unis".