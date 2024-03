Harcèlement dans les lieux publics: le parlement veut stimuler l'intervention de témoins

Le parlement bruxellois a validé vendredi, à l'unanimité, une proposition destinée à lutter contre le harcèlement et les agressions, notamment à caractère sexuel, dans les espaces et transports publics. La proposition avance également un plan visant à encourager l'intervention de témoins.

D'après une étude du SPF Mobilité, près d'un tiers des femmes et un cinquième des hommes citent les comportements indésirables comme raison de ne pas utiliser les transports publics.

Cela a poussé les députés Lotte Stoops (Groen), Margaux De Ré (Ecolo), ainsi que Carla Dejonghe (Open Vld), Leila Agic (PS), Nicole Nketo Bomele (DéFI), Fouad Ahidar (indépendant) et Els Rochette (Vooruit), à déposer une proposition de résolution visant à lutter contre l'intimidation et l'agression dans les espaces publics. Il s'agit notamment de sensibiliser les "badauds" ou les témoins actifs dans les espaces publics et les transports publics.