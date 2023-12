Harcèlement de rue: 15% des femmes se sentent rarement ou jamais en sécurité en Belgique

Dans les rues belges, 95% des femmes indiquent se sentir parfois en danger, selon une enquête publiée vendredi et réalisée auprès de 1.000 femmes par l'initiative internationale Stand Up Against Street Harassment, menée par Right to Be et L'Oréal Paris, en collaboration avec l'organisation belge Touche Pas À Ma Pote, qui lutte contre le harcèlement de rue à l'encontre des femmes.