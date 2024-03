Hausse des prix des carburants et du gasoil de chauffage

Les prix maxima des carburants et du mazout de chauffage augmenteront à partir de mardi, annonce lundi le SPF Économie.

L'essence 95 RON E5 et E10 verront leur prix maximal progresser de 3,5 centimes et 2,7 centimes à respectivement 1,7740 et 1,7510 euros le litre.

Côté diesel routier, le gasoil B7 et B10 prendra 2,5 à 2,6 centimes, à 1,8760 et 1,8720 euros le litre. Le gasoil diesel XTL augmentera aussi de 2,6 centimes à 2,3890 euros.