Haut-Karabakh: la Belgique veut contribuer au déminage dans la région

Cette région peuplée d'Arméniens et enclavée dans le territoire azerbaïdjanais est le théâtre d'un conflit depuis plusieurs décennies. Au fil du temps, les deux protagonistes -l'Arménie et l'Azerbaïdjan- ont essaimé des mines, parfois non cartographiées, rendant des zones particulièrement dangereuses pour la population civile.

Après s'être rendue à Erevan, où elle a rencontré son homologue arménien, la ministre a fait escale en Géorgie avant de rejoindre Bakou où elle s'est également entretenue longuement avec le chef de la diplomatie, Jeyhun Bayramov