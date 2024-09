Helmut Lotti et Rori à l'affiche de la 14e édition ManiFiesta à Ostende

Helmut Lotti, dans sa version rock Hellmut Lotti Goes Metal, et Rori seront parmi les têtes d'affiche de la 14e édition du festival ManiFiesta, qui se déroulera les 7 et 8 septembre, à l'Hippodrome Wellington d'Ostende. Tiken Jah Fakoly, Youssef Swatt's, Kalash Criminel ou encore Mathilde, entre autres, seront également sur la scène de cet événement organisé par l'association Médecine pour le Peuple et le média Fakto, liés au PTB.