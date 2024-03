Huit Wallons sur dix qualifient la cohabitation routière de "problématique"

L'étude rapporte que plus de sept Wallons sur dix (73%) disent avoir une plus grande tendance à se montrer agressifs sur la route. La moitié des usagers reconnaissent avoir manifesté des gestes de mécontentement explicites sur la route et huit sur dix affirment avoir été eux-mêmes victimes de ces gestes. Cela cause de l'énervement (57% des interrogés) et du stress (45%).

Les utilisateurs de trottinettes sont particulièrement visés par les répondants. Selon trois quarts d'entre eux (76%), les trottinettistes ne respectent jamais ou rarement le code de la route. Près de sept interrogés sur dix affirment que les trottinettistes représentent toujours ou fréquemment un danger pour les autres.