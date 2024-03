Humilier, contrôler... Une campagne interroge les hommes sur leur attitude en privé

Humilier sa conjointe, contrôler ses faits et gestes... Et si c'était de la violence conjugale? C'est le miroir que tendent aux hommes les autorités wallonnes et bruxelloises dans une nouvelle campagne de sensibilisation annoncée jeudi. Au lieu d'encourager les victimes, majoritairement des femmes, à demander de l'aide, l'initiative vise pour la première fois les agresseurs, en grande majorité des hommes.