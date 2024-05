Iga Swiatek se défait de Coco Gauff et disputera sa 3e finale à Rome

La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Rome pour la troisième fois en cinq participations grâce à sa victoire 6-4, 6-3 sur l'Américaine Coco Gauff (WTA 3), jeudi, dans la première demi-finale. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

La Polonaise, déjà sacrée au Foro Italico en 2021 et 2022, affrontera en finale de ce tournoi sur terre battue doté de 5.509.771 dollars soit la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2), soit l'Américaine Danielle Collins (WTA 15).

Face à Gauff, Swiatek a perdu son service dès le deuxième jeu, mais a aussitôt débreaké et réussi le break pour mener 5-4. Dans le second set, elle a breaké dans le cinquième jeu et a conclu la partie sur le service de son adversaire, qu'elle a battue pour la dixième fois en onze confrontations.