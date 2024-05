Il faut défendre davantage le droit international, estime Caroline Gennez

La poursuite de la colonisation en Cisjordanie "constitue une atteinte très grave à tout État de droit", a déclaré mercredi la ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez, à l'occasion d'un déplacement dans la région. "Il est dangereux et contraire au droit international qu'il y ait une collusion entre l'État et ce que nous pouvons appeler des groupes armés. Il s'agit de la politique d'un gouvernement d'extrême droite, avec des nationalistes extrémistes qui dominent et ciblent délibérément la Cisjordanie", a-t-elle estimé.

"La communauté internationale doit défendre beaucoup plus le droit international et utiliser tous les moyens pour le faire respecter. Certaines choses sont plutôt symboliques, comme l'interdiction de visa pour les colons violents ou l'interdiction d'importer des produits israéliens, mais vous devez utiliser tous les moyens possibles pour empêcher la violence, pour l'arrêter et rendre possible une solution à deux États", a ajouté la ministre.

Plusieurs organisations humanitaires mettent en garde contre la violence croissante des colons israéliens en Cisjordanie. Ces derniers sont armés par le gouvernement israélien, ont déclaré mercredi à Jérusalem l'OCHA, l'organisme de coordination humanitaire des Nations unies, et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).