Il faut éviter que l'Europe prenne les commandes budgétaires de la Belgique

Le prochain gouvernement fédéral ne pourra pas passer sous silence les problèmes budgétaires et devra éviter que l'Union européenne ne prenne les commandes, a averti mardi le ministre des Finances Vincent Van Peteghem sur les ondes de la VRT.

Dans ce cadre, la Belgique, avec son déficit budgétaire et sa dette publique élevés, serait confrontée à un effort budgétaire estimé à 27 milliards d'euros sur sept ans.

Au titre de président en exercice du conseil "Ecofin" (rassemblement des ministres de l'Economie et des Finances des 27), M. Van Peteghem est parvenu le week-end dernier à un accord avec le Parlement européen sur la réforme de la manière dont l'UE contrôle les budgets nationaux.

Le gouvernement actuel fournit déjà des efforts, souligne le ministre CD&V. Mais il est inévitable, selon lui, qu'après les élections de juin, le gouvernement suivant définisse une trajectoire budgétaire pluriannuelle avec des réformes profondes dans des domaines tels que les pensions et les soins de santé, où les dépenses sont appelées à augmenter considérablement dans les années à venir.

"Nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus continuer à mettre cela sur le côté", prévient le ministre. "Aujourd'hui, nous sommes toujours aux commandes. Il faut éviter que nous soyons sanctionnés et que l'Europe commence à nous imposer des mesures"

En comparaison avec le cadre actuel, les nouvelles règles offrent plus de flexibilité aux Etats membres mais en contrepartie d'une trajectoire financière sur mesure à long terme, le contrôle et les sanctions seront aussi plus sévères, a fait remarquer M. Van Peteghem.