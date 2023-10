Il y aura une conférence de presse à l'issue du Conseil National de Sécurité

Le Conseil de sécurité se réunira à partir de 15 heures au 16 rue de la Loi. Y participeront le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et les ministres concernés, ainsi que les responsables des services concernés.

Lundi soir, on avait appris que le Conseil de sécurité se réunirait, entre autres, pour analyser le niveau de menace. Ce niveau a été fixé à 3 pour l'ensemble du pays et à 4 - le niveau le plus élevé - pour Bruxelles.