Il y a désormais un guichet unique pour les personnes en situation de handicap à Bruxelles

Fruit d'une collaboration entre le service Phare de la Commission Communautaire Française, principale cheville ouvrière du projet, et Iriscare, le site web répond aux normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il proposera à terme des traductions et interprétations en FALC - Facile A Lire et à Comprendre - et en langue des signes afin de toucher un plus grand nombre de personnes.

Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, en charge de l'Aide aux Personnes en situation de Handicap (CoCof) et Alain Maron (Action sociale - CoCom), le projet est né du constat que les personnes en situation de handicap ont besoin d'une source d'information centralisée sur les aides et services existants à Bruxelles. Ce constat avait fortement été mis en lumière par l'étude sur le cadastre des besoins des personnes en situation de handicap réalisée en 2022 à la demande des deux institutions communautaires bruxelloises.