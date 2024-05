Imagerie médicale urgente: l'interdiction de suppléments d'honoraires validée

La Cour constitutionnelle a rejeté, dans un arrêt rendu jeudi, une demande de suspension de l'interdiction de suppléments d'honoraires pour les prestations ambulatoires d'imagerie médicale lourde et qui sont urgentes, ou qui ont lieu entre 8h et 18h un jour de semaine non férié.

Cette demande a donc été rejetée. Selon la Cour constitutionnelle, "le préjudice allégué n'affecte pas ces parties requérantes, mais leurs patients." "Les parties requérantes n'exposent pas, dans leur requête, en quoi la disposition attaquée est susceptible de causer aux médecins spécialistes et à leurs sociétés mêmes un préjudice grave difficilement réparable", est-il écrit dans l'arrêt.

Dans un communiqué, l'ABSyM et la SBR disent regretter cette décision. Selon elles, l'interdiction entraînerait des temps d'attente de plus en plus longs. En outre, "les plages horaires sont limitées, le déploiement de personnel à des moments plus coûteux est freiné, l'investissement dans l'IA devient trop onéreux", énumèrent-elles.

Ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle rejette une demande de suspension de l'ABSyM concernant les suppléments d'honoraires. En avril dernier, la juridiction avait rejeté le recours introduit contre la loi du 29 novembre 2022 qui interdit aux dispensateurs de soins de facturer des suppléments d'honoraires lorsqu'ils prodiguent des soins ambulatoires à des patients qui ont droit à l'intervention majorée (BIM).