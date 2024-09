Immigration: Trump reprend des accusations mensongères, sous le regard narquois de Harris

Donald Trump a repris l'accusation mensongère de son camp selon laquelle des migrants mangent "des chats et des chiens" dans une ville de l'Ohio (nord-est), mardi à Philadelphie lors du premier débat télévisé pour l'élection présidentielle américaine.

"A Springfield, ils mangent des chiens, les gens qui viennent (des migrants, ndlr), ils mangent des chats. Ils mangent les animaux de compagnie des habitants. C'est ce qui se passe dans notre pays", a dit le candidat républicain et ex-président des Etats-Unis, en référence à une thèse colportée depuis lundi par des ténors républicains et démentie par les autorités au sujet de migrants haïtiens.

Les commentaires de l'ancien président américain ont suscité un sourire narquois chez sa rivale, dont le micro était coupé.

Elle a fait non de la tête et semblé s'offusquer de ces propos en prononçant "What?" ("Quoi? en français, NDLR).

Le débat de mardi se déroule dans des conditions strictes, les micros des candidats étant coupés tour à tour, une fois leur temps de parole expiré.

Alors que le républicain a accusé les migrants aux Etats-Unis de divers méfaits, la vice-présidente a rappellé que l'ex-président a été condamné par la justice dans diverses affaires lui-même.

Elle avait d'emblée averti les auditeurs que son rival allair proférer des mensonges au cours du débat.