Inégalités scolaires: des millions d'euros distribués mais peu de résultats

Sans surprise, les données obtenues par Le Soir font état de très fortes disparités géographiques dans la répartition des moyens, et donc des élèves précarisés. La Région bruxelloise capte à elle seule près de la moitié du budget total de l'encadrement différencié (48,3 millions d'euros).

Des différences s'observent également entre réseaux d'enseignement. Alors que le réseau libre (confessionnel et non confessionnel) scolarise plus de 50% des élèves de la Communauté française, il perçoit uniquement 37,9% des moyens financiers dédiés à l'encadrement différencié. La tendance s'inverse pour l'officiel subventionné (organisé par les communes et provinces) qui accueille 35% de jeunes pour 44% des moyens. En cause: une répartition inégale des élèves selon leur niveau socio-économique.