Infrabel s'allie à Thales pour renforcer la protection de ses systèmes informatiques

Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en Belgique, et Thales, le leader mondial de la cybersécurité, ont conclu un partenariat stratégique de 5 ans destiné à garantir la sécurité du transport des voyageurs et des marchandises. Montant de l'accord présenté ce jeudi dans les locaux de Thales à Tubize: 20 millions d'euros.

Face à l'augmentation des menaces numériques et à leur évolution constante, Infrabel souhaitait renforcer la protection de ses systèmes informatiques et de ses infrastructures critiques, de la caténaire à la signalisation en passant par les voies, les télécommunications et la gestion du trafic. Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge répond par la même occasion à la directive européenne NIS-2 qui vise à harmoniser et renforcer le niveau de cybersécurité dans l'Union européenne.

À l'issue d'une procédure de marché public, Infrabel s'est finalement tourné vers Thales avec lequel il a conclu un partenariat stratégique de 5 ans pour un montant de 20 millions d'euros.