ING Belgique s'oppose à un nouveau bon d'Etat à un an

Le CEO d'ING Belgique, Peters Adam, a estimé jeudi qu'une nouvelle émission de bons d'Etat à un an ne constituerait pas une idée judicieuse. La précédente émission a entraîné une fuite de 25 milliards d'euros de crédits potentiels pour l'ensemble du secteur l'année dernière, a souligné le responsable lors de la présentation des résultats annuels de l'entreprise.

Le CEO a également critiqué la concurrence déloyale que représente cette mesure, qui permet à l'État de proposer un produit financier plus attractif que les banques commerciales. ING Belgique a "perdu" 2,7 milliards d'euros d'épargne en raison de ces bons d'État.

Le Trésor a annoncé qu'une nouvelle émission de bons d'Etat à un an serait réalisée cette année, sans préciser les conditions et le traitement fiscal dont cette dernière bénéficierait. Pour éviter un déplacement massif de l'épargne, ING Belgique renforcera son offre de produits d'épargne, qui est déjà "l'une des plus attractives du marché".