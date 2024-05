Inquiets malgré une croissance timide, les patrons wallons appellent le politique à agir

Malgré des perspectives d'activité à six mois "prudemment positives", les entrepreneurs wallons sont inquiets, a affirmé jeudi, à l'occasion de son point conjoncturel, Akt for Wallonia, la toute nouvelle alliance entre l'Union wallonne des Entreprises et les Chambres de commerce et d'industrie du sud du pays. À quelques semaines des élections, l'organisation patronale appelle le politique - et particulièrement le prochain gouvernement régional - à "enfin passer à l'acte".