Inquiétude à Liège Airport: le gouvernement cherche "les solutions les plus appropriées"

"Nous sommes tout à fait conscients de la situation à Liège Airport et nous faisons nos meilleurs efforts pour trouver les solutions les plus appropriées à la situation", a affirmé mercredi, au nom du gouvernement, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

Il était interrogé en séance plénière du parlement wallon par Diana Nikolic (MR), Eric Lomba (PS) et Michel de Lamotte (Les Engagés) sur les inquiétudes exprimées dans L'Echo par les responsables de l'aéroport liégeois après l'avis négatif de l'auditeur du Conseil d'Etat.

Pour rappel, ce permis d'environnement limite à 55.000 les mouvements de vol annuels. Or, les motivations du permis reprennent le chiffre de 50.000 mouvements de vol, ce que souhaitait initialement Ecolo. Saisi par les associations Canopea et Dryade, le Conseil d'Etat a examiné l'affaire et l'auditeur a rendu un avis négatif, recommandant l'annulation du permis qui court jusqu'en 2040.

"Nous avons pris connaissance de cet avis qui sera examiné par les conseillers d'état dans un délai que nous ne connaissons pas. Entre-temps, les cabinets des ministres concernés examinent les conséquences possibles et les modalités de réponse en cas d'annulation", a expliqué Elio Di Rupo.

"Je dois tout de même vous dire que lorsqu'on consulte des juristes expérimentés, les avis sont parfois différents", a-t-il ajouté en assurant que la Région attache "la plus grande importance à l'activité de Liège Airport dans le respect des règles générales, en ce compris les règles environnementales".