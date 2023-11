Inquiétudes des organisations musulmanes, turques et marocaines aux Pays-Bas

Les organisations musulmanes, turques et marocaines aux Pays-Bas font part de leurs inquiétudes après la victoire électorale mercredi du Parti de la liberté (PVV), d'extrême droite islamophobe, mené par Geert Wilders, rapporte l'agence de presse néerlandaise ANP.

"La détresse et la peur sont énormes", a commenté pour l'ANP Habib el Kaddouri de l'association de coopération des Maroco-néerlandais (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders - SMN). "Wilders est réputé pour ses idées sur les musulmans et les Marocains. Nous avons peur qu'il fasse de nous des citoyens de second rang".

Cette crainte est partagée par l'organe de contact entre les musulmans et le gouvernement néerlandais, pointe Muhsin Köktas "Toute le monde parle de la sécurité de subsistance, mais je ne sais pas si nous en bénéficierons encore", déplore-t-il. "Je ne sais pas si les musulmans seront encore en sécurité aux Pays-Bas. Je me fais du souci pour ce pays", déclare-t-il dans un commentaire à l'ANP.