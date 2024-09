"Insuffisant": le gouverneur de la Banque nationale critique les mesures budgétaires de l'Arizona

Sur la base des tableaux budgétaires qui ont fuité des négociations, il apparaît que la future majorité envisage des mesures d'économies à hauteur de 13,5 milliards d'euros, notamment via une réforme du marché du travail, des pensions et de la politique d'asile et d'immigration. "Il y a une volonté claire de mettre en œuvre une série de réformes", a commenté M. Wunsch dimanche. "Au niveau du marché du travail, il y a une volonté de réformer. Mais il n'est pas clair de l'endroit où l'on va atterrir."

Selon le gouverneur, le déficit budgétaire est de plus en plus hors de contrôle."Nous n'avons plus de coussins de sécurité pour faire face aux prochains chocs ou aux crises. Nous avons pu le faire avec le Covid et la crise énergétique. Mais avec un déficit qui, à politique inchangée, tend vers les 6 %, nous n'aurons plus aucun pouvoir de rééditer cela à l'avenir."