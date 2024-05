Interdiction des pesticides dans les jardins privés bruxellois à partir de 2025

"Depuis 2019, plus aucun pesticide n'est autorisé en Région bruxelloise dans les espaces publics, et Bruxelles Environnement entretient depuis 20 ans ses espaces verts sans pesticide. Nous allons maintenant plus loin, en luttant contre l'usage des pesticides dangereux dans les espaces privés pour protéger la santé des Bruxelloises et Bruxellois et la biodiversité qui les entoure" a indiqué le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo), dans un communiqué.

L'arrêté approuvé jeudi, ainsi que deux décrets approuvés précédemment, garantissent que l'utilisation de pesticides dangereux sera interdite dans les jardins privés et les espaces verts privés de la Région bruxelloise à partir de 2025. Il peut s'agir, par exemple, de jardins d'entreprises ou de terrains de sport.