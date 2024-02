Interdiction progressive en vue pour les suppléments d'honoraires pour les plus faibles

Il sera progressivement interdit, à partir de janvier 2025, de facturer des suppléments d'honoraires dans les soins ambulatoires pour les patients qui bénéficient de l'intervention majorée. Ainsi en a décidé lundi le Comité de l'assurance de l'INAMI - où siègent des représentants des mutualités et des prestataires de soins -, a annoncé lundi le ministre fédéral de la Santé Publique Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Cette interdiction garantit la sécurité tarifaire et des soins - hors nuitée et hospitalisation de jour - abordables pour les personnes socialement et financièrement vulnérables faisant appel à un dentiste ou à un médecin.

Pour les médecins, elle deviendra réalité à partir du 1er janvier 2025, s'agissant des patients qui bénéficient automatiquement du droit à l'intervention majorée. Cela implique qu'aucune enquête distincte ne sera menée concernant les revenus du ménage. Il s'agit, par exemple, des personnes qui ont droit au revenu d'intégration, des aînés protégés par la Garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) ou des enfants porteurs de handicap, soit environ la moitié des bénéficiaires de l'intervention majorée.