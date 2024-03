Interruption du trafic ferroviaire entre Ciney et Marloie du 26 avril au 13 mai

Le trafic ferroviaire entre les gares de Ciney et de Marloie sera totalement interrompu dans les deux directions sur la ligne 162 "Namur-Arlon" du 26 avril au 13 mai, ont indiqué vendredi la SCNB et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. L'interruption a pour but de permettre à Infrabel de réaliser des tâches d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure.