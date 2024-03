Irlande: le Premier ministre Leo Varadkar annonce sa démission

"Je démissionne de la présidence et de la direction du (parti de centre-droit, ndlr) Fine Gael et démissionnerai de mon poste de Premier ministre dès que mon successeur sera en mesure de prendre ses fonctions", a-t-il déclaré.

Le dirigeant de 45 ans, visiblement ému, a invoqué des raisons "à la fois personnelles et politiques" en annonçant son départ dans une déclaration à la presse, à un an de la date prévue des prochaines élections.

Il avait cédé sa place entre 2020 et 2022 à Micheal Martin, dirigeant d'un autre parti participant à la coalition et désormais ministre des Affaires étrangères.

Leo Varadkar était chef du gouvernement depuis décembre 2022. En 2017, alors âgé de 38 ans, ce médecin métis et gay était devenu le plus jeune Premier ministre d'une Irlande longtemps réputée très conservatrice.

"Après sept ans en poste (à la tête de son parti, ndlr), je n'ai plus l'impression d'être la meilleure personne pour ce poste", a-t-il cependant reconnu.

"Les hommes politiques sont des êtres humains et ont leurs limites", a-t-il ajouté. "Nous donnons tout jusqu'au moment où ce n'est plus possible et il faut alors tourner la page".

Son départ intervient après la débâcle du référendum proposé le 8 mars par le gouvernement pour modifier dans la Constitution, rédigée en 1937, les références aux femmes et à la famille.