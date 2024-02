Isabelle Pauthier remplace Zoé Genot au Sénat

La députée bruxelloise remplace Zoé Genot au sein de la haute assemblée.

Zoé Genot a décidé de mettre un terme à sa carrière politique entamée, au niveau parlementaire, en 1999, à la Chambre et poursuivie au Parlement bruxellois et au Sénat. Elle est désormais directrice adjointe de la Confédération des Employeurs des Secteurs Sportifs et Socioculturel.