Islamabad en état d'alerte terroriste, écoles et universités évacuées

Les écoles et les universités ont été évacuées et sont fermées, lundi dans la capitale pakistanaise Islamabad, en raison d'une menace terroriste concrète à l'encontre de trois universités gérées par l'armée. C'est ce qu'ont confié les services de renseignement à l'agence de presse allemande dpa. La présence de la police et de l'armée dans la ville a été renforcée.