Israël a déjà mené au moins huit attaques contre des travailleurs humanitaires, selon HRW

Les forces israéliennes ont déjà mené au moins huit attaques contre des convois et des bâtiments de travailleurs humanitaires à Gaza depuis octobre 2023. Les organisations humanitaires assurent pourtant avoir transmis leurs coordonnées aux autorités israéliennes pour assurer leur protection, dénonce mardi Human Rights Watch (HRW).

Selon HRW, les autorités israéliennes n'ont prévenu à l'avance aucune des organisations de ces attaques. Selon les Nations unies, plus de 250 travailleurs humanitaires ont déjà trouvé la mort à Gaza depuis le 7 octobre.

L'attaque la plus tristement célèbre a été celle d'un convoi d'aide de la World Central Kitchen le 1er avril, au cours de laquelle sept personnes ont été tuées. D'autres attaques ont visé des convois de Médecins sans frontières et de l'UNRWA, ainsi qu'un certain nombre d'abris où se réfugiaient des Palestiniens.