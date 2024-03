Israël doit prouver qu'il n'utilise pas la famine comme arme de guerre, exhorte De Croo

"Il ne manque pas d'aide humanitaire en quantité, mais d'humanité dans l'organisation de l'aide", a martelé devant la presse M. De Croo, au premier jour d'une visite dans trois pays arabes (Jordanie, Qatar, Égypte). Il s'exprimait dans la capitale jordanienne aux côtés de Sigrid Kaag, la coordinatrice onusienne de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza.

"Il n'y a pas d'alternative valable" à l'acheminement de l'aide à Gaza par voie terrestre, ont insisté la Néerlandaise et le Belge. Ni les parachutages, tels que la Belgique et d'autres pays en opèrent depuis plusieurs jours sur Gaza, ni le couloir maritime ouvert ces dernières heures, n'atteignent efficacement les personnes qui en ont le plus besoin, en plus d'être très onéreux. Dès lors, ces solutions restent essentiellement "symboliques" au regard d'une situation humanitaire "catastrophique".