Ixelles a suspendu son jumelage avec la ville israélienne de Megiddo

Le 20 juin, une centaine de manifestants pro-palestiniens avait manifesté dans la commune pour réclamer la fin de ce jumelage, une revendication portée depuis plus d'un an et demi par une coalition d'organisations (Ligue des droits humains, Union des progressistes juifs, Mouvement Ouvrier Chrétien, Mouvement des jeunes socialistes, Intal, Ecolo J, etc.).

Dans un courrier cité par l'ABP, la commune dit constater l'impossibilité de "mener concrètement la moindre initiative crédible dans le sens du dialogue et de la paix" et considère que le maintien pur et simple du jumelage "pouvait être interprété comme une approbation de la politique menée actuellement par l'État d'Israël". Elle rappelle "l'ampleur et la durée de la riposte du gouvernement israélien dans la Bande de Gaza" après l'attaque terroriste du 7 octobre, "les nombreuses victimes civiles", les "prises de position de la Cour internationale de justice" et "la poursuite incessante de la politique de colonisation".

"Nous saluons ce geste fort posé en responsabilité par les autorités communales", a souligné l'ABP qui regrette cependant que la décision n'ait pas été pérennisée par un vote actant la rupture de ce jumelage.