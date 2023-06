"J'ai la confiance du gouvernement": Hadja Lahbib, qui croule sous les critiques à la Chambre, s'exprime après son audition

Ce mercredi, se sont déroulées les auditions de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib et du Premier ministre, Alexander de Croo.Ils étaient invités à "s'expliquer" sur l’octroi de visas à une délégation iranienne. La commission s'est achevée après plus de 3 h d'audition. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a répondu à nos questions à l'issue de cette dernière. "C'est un débat démocratique, c'est un très bon exercice d'argumentation. Ça devait avoir lieu, certains demandent qu'une nouvelle commission se réunisse. Je suis prête à epxliquer et réeexpliquer tant qu'il le faudra", a-t-elle soufflé.

"Est-ce toujours possible de rester au sein du gouvernement ?", lui a-t-on demandé. "Je pense que j'ai la confiance du gouvernement. Je rappelle que je n'ai pas pris cette décision toute seule. La politique internationale que j'ai menée jusqu'ici a porté ses fruits. Je reviendrai expliquer encore comment je compte encore mener la politique internationale à l'avenir", a-t-elle répondu.